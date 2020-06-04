Легковушка врезалась в прицеп для ремонта дорог в Томской области, один человек погиб
Авария со смертельным исходом произошла сегодня около 13 часов 40 минут на 25-м километре автодороги Камаевка – Асино – Первомайское.
- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ - 2190, двигаясь со стороны города Томска в сторону села Ягодное, совершил столкновение с прицепом БЦМ 24.3 в составе автомобиля КАМАЗ-5511, который осуществлял дорожные ремонтные работы. В результате ДТП один пассажир отечественного автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Второй пассажир легковушки и ее водитель доставлены в медицинское учреждение. Движение на данном участке трассы не перекрывалось.
ИСТОЧНИК KP.RU