2020-06-05T05:37:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидбюро СибГМУ выявило 500 томичей, контактных с заболевшими COVID-19

Информация передана в поликлиники областного центра и Северска
Алиса Селезнева
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У 25 из 344 обследованных выявлен коронавирусУ 25 из 344 обследованных выявлен коронавирусФото: из открытых источников
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- За неделю работы Эпидбюро в поликлиники города Томска и Северска передана информация в отношении 500 контактных лиц пациентов с COVID-19. Специалистами поликлиник взято 344 анализа на коронавирусную инфекцию. - сообщила сегодня в своем телеграм-канале ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

По ее словам, разница между количеством контактных лиц и взятых мазков обусловлена тем, что у людей без симптомов ОРВИ анализ на COVID проводится на 8-10 день с момента контакта. Медики ждут, когда подойдет этот срок.

- Из 344 обследованных выявлено 25 положительных результатов. Этим пациентам своевременно оказана медицинская помощь, контактные лица - обследованы. Работаем дальше. Без выходных.- подчеркнула Кобякова.

Напомним, в Эпидбюро СибГМУ работают врачи- ординаторы и студенты старших курсов лечфака вуза, а также эпидемиолог регионального управления Роспотребнадзора. Все они прошли специальное обучение по сбору эпиданамнеза и проведению эпидемиологического расследования. Они обзванивают пациентов, у которых обнаружен COVID-19 и выясняют, какие общественные места в последние две недели они посещали, с кем контактировали, как протекает заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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