Эпидбюро СибГМУ помогло выявить около 300 томичей, контактировавших с заболевшими COVID-19

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:41:10+03:00

Задача эпидемиологов - выяснить с кем контактировал заболевший по работе или в быту. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

С приходом коронавируса в Томскую область при СибГМУ было создано Эпидемиологическое бюро. В его состав сейчас входят 26 врачей-ординаторов и студентов старших курсов лечфака вуза, а также эпидемиолог регионального управления Роспотребнадзора. Все они прошли специальное обучение по сбору эпиданамнеза и проведению эпидемиологического расследования.

В частности, они обзванивают пациентов, у которых обнаружен COVID-19 и выясняют, какие общественные места в последние две недели они посещали, с кем контактировали, как протекает заболевание. Уже отработано около 300 контактов заболевших. Сведения по ним передаются в поликлиники и управление Роспотребнадзора для взятия анализов, установления карантинных мероприятий.

- Проведение тщательного эпидемиологического расследования является крайне важным условием для предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. По каждому случаю заболевания сотрудники бюро устанавливают круг близких и дальних контактов, которые также последовательно отрабатываются. Перечень контактных лиц передается в поликлинику по месту жительства, откуда направляется медработник для взятия мазков на анализ - пояснила ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Она подчеркнула, что сотрудники эпидемиологического бюро при СибГМУ звонят с единого номера 8 (3822) 33-67-89. Телефон работает только на исходящие звонки.

Все консультации по профилактике коронавирусной инфекции по-прежнему можно получить на горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616.

ИСТОЧНИК KP.RU