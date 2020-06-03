2020-06-03T07:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидбюро СибГМУ помогло выявить около 300 томичей, контактировавших с заболевшими COVID-19

В проведении исследования участвуют врачи-ординаторы и студенты старших курсов вуза
Алиса Селезнева
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Задача эпидемиологов - выяснить с кем контактировал заболевший по работе или в быту.Задача эпидемиологов - выяснить с кем контактировал заболевший по работе или в быту.Фото: из открытых источников
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С приходом коронавируса в Томскую область при СибГМУ было создано Эпидемиологическое бюро. В его состав сейчас входят 26 врачей-ординаторов и студентов старших курсов лечфака вуза, а также эпидемиолог регионального управления Роспотребнадзора. Все они прошли специальное обучение по сбору эпиданамнеза и проведению эпидемиологического расследования.

В частности, они обзванивают пациентов, у которых обнаружен COVID-19 и выясняют, какие общественные места в последние две недели они посещали, с кем контактировали, как протекает заболевание. Уже отработано около 300 контактов заболевших. Сведения по ним передаются в поликлиники и управление Роспотребнадзора для взятия анализов, установления карантинных мероприятий.

- Проведение тщательного эпидемиологического расследования является крайне важным условием для предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. По каждому случаю заболевания сотрудники бюро устанавливают круг близких и дальних контактов, которые также последовательно отрабатываются. Перечень контактных лиц передается в поликлинику по месту жительства, откуда направляется медработник для взятия мазков на анализ - пояснила ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Она подчеркнула, что сотрудники эпидемиологического бюро при СибГМУ звонят с единого номера 8 (3822) 33-67-89. Телефон работает только на исходящие звонки.

Все консультации по профилактике коронавирусной инфекции по-прежнему можно получить на горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616.

ИСТОЧНИК KP.RU

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