В Томской области скончался десятый человек с подтвержденным COVID-19

25 Май 2020 2020-05-25T11:56:20+03:00

Число жертв коронавируса в регионе возросло до 10 человек. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 25 мая, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный диагноз заболевания новой коронавирусной инфекцией. Пациент находился на лечении в респираторном госпитале.

-В анамнезе умершего пациента были сосудистая патология и онкология. Смерть наступила от осложнения одного из этих заболеваний, усугубившегося коронавирусной инфекцией и развитием двусторонней полисегментарной интерестициальной пневмонии. -уточнил заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев

Таким образом, число жертв нового коронавируса в Томской области возросло до 10 человек.

Сегодня лечение в томских стационарах проходит 191 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода - говорится в сообщении регионального оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU