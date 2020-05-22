Оперштаб: Пик коронавирусной эпидемии в Томской области еще не пройден

22 Май 2020 2020-05-22T14:56:29+03:00

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- За исключением 11 мая, у нас ситуация развивается очень планомерно. При таком развитии событий, до пика нам может быть еще далеко. Мы должны понимать, что в течение какого-то времени количество заболевших или выявляемых в сутки станет больше. Тем более, что мы наращиваем объем тестирования. Если начинали с 80 человек на 100 000 населения, то сегодня этот показатель 143 человека. За сутки делается около 2 тысяч ПЦР- исследований. – рассказал сегодня на брифинге для томских СМИ Иван Деев, заместитель руководителя регионального оперштаба.

Напомним, 11 мая в Томской области было зафиксировано сразу 69 случаев коронавируса, из них 59 – у вахтовиков, вернувшихся из Якутии.

Вице-губернатор также прокомментировал ситуацию с обсерватором, расположенным под Томском в лагере «Зеленый Мыс». Двое из находившихся там на карантине вахтовиков скоропостижно скончались 13 и 19 мая.

- Первый случай смерти, который там произошел — инфаркт миокарда. Эта ситуация всегда развивается стремительно. Второй случай — аневризма сосуда. Наличие аневризмы может быть у любого человека, и эта ситуация может произойти в любом месте — дома, в медицинском учреждении. Поскольку это состояние, связанное с разрывом и кровоизлиянием, то, чаще всего, разрыв заканчивается летальным исходом. Скорая помощь не дежурила там с самого начала, но теперь она там постоянно есть, — рассказал Иван Деев. В обсерваторе и до трагических инцидентов дежурил терапевт. Как уточнил Деев, из Якутии в Томск еще будут доставляться томичи. Сейчас там находятся те, у кого подтвердился коронавирус.

- Эта позиция была изначально согласована с Газпромом: вывозятся только вахтовики, имеющие отрицательные тесты на коронавирус и клинически здоровые. Как только в Чаянде у томича приходит отрицательный тест, мы готовы его принять. – подчеркнул замруководителя оперштаба.

Ранее мы сообщали, что томская прокуратура проводит проверку условий пребывания вахтовиков в "Зеленом мысе".

ИСТОЧНИК KP.RU