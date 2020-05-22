2020-05-22T06:16:12+03:00
Общество

Томская прокуратура проверяет обсерватор, где содержатся вахтовики из Якутии

За последние дни в нем скончались двое человек
Алиса Селезнева
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Прокуратура проверит условия пребывания вахтовиков в обсерваторе "Зеленый мыс"Прокуратура проверит условия пребывания вахтовиков в обсерваторе "Зеленый мыс"Фото: из открытых источников
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Прокуратура Томского района Томской области проводит проверку условий размещения и пребывания граждан в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый Мыс» - сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

-Основанием для проведения проверки послужила информация СМИ о возможном нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в данном обсерваторе. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению закона при организации пребывания граждан в условиях обсерватора. – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщали, что 13 мая от инфаркта скончался вахтовик, находившийся в «Зеленом мысе» на карантине после прибытия с Чаяндинского месторождения Якутии. Вчера стало известно о смерти еще одного вахтовика из данного обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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