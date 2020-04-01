2020-04-01T16:22:24+03:00
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Детсады Томска во время самоизоляции будут работать в режиме свободного посещения

Если есть возможность оставить детей дома с 6 апреля, власти рекомендуют это сделать
Елена Реутова
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Томичей призывают по возможности оставлять детей домаТомичей призывают по возможности оставлять детей домаФото: из открытых источников
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Во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля детские сады Томской области работали в режиме «дежурных» групп. С понедельника, 6 апреля в России начнется обычная рабочая неделя, а детские сады перейдут в режим свободного посещения.

- Режим полной самоизоляции в регионе наслоился на нерабочую неделю, которая заканчивается в воскресенье. На этой неделе большинство сотрудников организаций остались дома. А с 6 апреля начинается новая полноценная рабочая неделя, благодаря чему возрастет количество граждан, которые выйдут на работу по решению работодателя. В связи с этим возникает вопрос – где и с кем оставить ребенка. Поскольку работа – одна из причин, по которым гражданам можно покинуть свой дом, принято решение перевести сады на режим свободного посещения, - обосновал такое решение заместитель губернатора Иван Деев.

При этом оплата будет производиться по факту посещения.

Родителям потребуется написать заявление, в котором указано, что ни они, ни контактные люди в последнее время не были за рубежом. Ответственность за достоверность этой информации возлагается на того, кто поставил свою подпись в заявлении. После этого и заполнения санитарного фильтра ребенок будет принят в группу детского сада.

- Но если вы можете не выходить из дома и остаться со своим ребенком – останьтесь дома, - призвал жителей региона к самоизоляции заместитель оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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