2020-04-01T10:57:42+03:00
Общество

Муниципальные сады Томска сегодня приняли всего 308 ребятишек

Это дети родителей, занятых в сфере жизнеобеспечения города
Алиса Селезнева
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Все дежурные группы - малокоплектные.Все дежурные группы - малокоплектные.Фото: из открытых источников
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В период всеобщей самоизоляции во всех детских садах Томска могут быть сформированы дежурные группы по заявлению родителей, занятых в сфере жизнеобеспечения города.

- 1 апреля в областном центре работают 78 компактных дежурных групп численностью до 10 человек каждая. На сегодняшний день в учреждения, в общей сложности, пришло 308 детей. На время самоизоляции, родители, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные учреждения освобождены от оплаты. – сообщает пресс-служба мэрии.

Частным детским садам и группам присмотра и ухода рекомендовано также продолжить работу в режиме дежурных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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