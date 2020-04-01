Муниципальные сады Томска сегодня приняли всего 308 ребятишек

1 Апр 2020 2020-04-01T10:57:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В период всеобщей самоизоляции во всех детских садах Томска могут быть сформированы дежурные группы по заявлению родителей, занятых в сфере жизнеобеспечения города.

- 1 апреля в областном центре работают 78 компактных дежурных групп численностью до 10 человек каждая. На сегодняшний день в учреждения, в общей сложности, пришло 308 детей. На время самоизоляции, родители, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные учреждения освобождены от оплаты. – сообщает пресс-служба мэрии.

Частным детским садам и группам присмотра и ухода рекомендовано также продолжить работу в режиме дежурных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU