Муниципальные сады Томска сегодня приняли всего 308 ребятишек
В период всеобщей самоизоляции во всех детских садах Томска могут быть сформированы дежурные группы по заявлению родителей, занятых в сфере жизнеобеспечения города.
- 1 апреля в областном центре работают 78 компактных дежурных групп численностью до 10 человек каждая. На сегодняшний день в учреждения, в общей сложности, пришло 308 детей. На время самоизоляции, родители, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные учреждения освобождены от оплаты. – сообщает пресс-служба мэрии.
Частным детским садам и группам присмотра и ухода рекомендовано также продолжить работу в режиме дежурных групп.
ИСТОЧНИК KP.RU