Крупный пожар ликвидирован в Томске

26 Март 2020 2020-03-26T17:05:57+03:00

В тушении приняли участие более 80 человек и 20 единиц техники Фото: предоставлено пресс-службой

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Крупный пожар произошел в Томске в трехэтажном кирпичном здании по адресу: пр. Кирова, 58, в котором располагаются офисы различных организаций и заведения общественного питания.

На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена часть кровли. Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня. Пожару был присвоен повышенный, третий, уровень сложности, на место были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей областного центра.

Пожарные эвакуировали из здания 30 человек. Пострадавших нет.

В 13:47 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания, часть помещений на третьем этаже, имеются прогары в потолочном перекрытии.

В 15:51 было объявлено о ликвидации открытого горения.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 20:35.

Причины пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU