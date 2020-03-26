2020-03-26T11:10:10+03:00
Происшествия

Здание с десятками кафе и магазинов горит в Томске

В настоящий момент в тушении задействовано более 80 пожарных и 20 единиц техники
Елена Реутова
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В тушении задействовано 80 человекВ тушении задействовано 80 человекФото: из открытых источников
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В полдень сообщение о возгорании здания на пр. Кирова, 58 поступило в спасательную службу. По предварительным данным площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

В здании находится множество организаций: несколько кафе, страховая компания, магазины и многое другое.

Большинство людей из здания эвакуировались самостоятельно, частично эвакуацию производили пожарные — томичи были выведены по лестничным маршам подразделениями газодымозащитной службы. По предварительным данным пострадавших нет.

- На момент прибытия первого подразделения происходило интенсивное горение кровли и пустотных перекрытий по всей площади здания. После пожару был присвоен третий ранг, — рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Томской области Иван Дмитриев. - На месте в настоящее время работает 26 единиц техники и 99 человек, работает высотная техника.

О причинах пожара, как уточнил Дмитриев, говорить рано. Откуда началось горение пожарные пока установить не могут. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня по крыше здания. Частично кровля обрушилась, а также рухнуло потолочное перекрытие на первом этаже.

По сообщению МЧС, есть угроза перекидывания огня на соседнее строение.

В тушении задействована высотная техника Фото: из открытых источников

В тушении задействована высотная техникаФото: из открытых источников

Из здания эвакуировали 30 человек Фото: из открытых источников

Из здания эвакуировали 30 человекФото: из открытых источников

Запах дыма ощущается за несколько кварталов от пожара Фото: из открытых источников

Запах дыма ощущается за несколько кварталов от пожараФото: из открытых источников

Пожар 26 марта.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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