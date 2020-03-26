Второй случай коронавируса завезен в Томск из Европы

26 Март 2020 2020-03-26T16:51:59+03:00

Об этом рассказал сегодня заместитель руководителя оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев

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Как мы сообщали ранее, сегодня в Томской области выявлен второй случай коронавирусной инфекции. Положительный ПЦР-тест подтвержден в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Второй заразившийся коронавирусом томич вернулся из Европы на второй неделе марта. Это достаточно молодой человек, не из группы риска. С самого начала он находился под наблюдением врачей. Сегодня анализы подтвердили заражение.

Как отметил Иван Деев, симптомов в настоящий момент у пациента нет, чувствует он себя хорошо. Также отмечается, что он находится на изоляции и она достаточна.

- Памятуя о прошлом случае, подробности о заразившемся мы не разглашаем для его безопасности, - отметил замначальника оперштаба. – После того, как будут сделаны смывы по истечению карантинного периода, и они будут отрицательными, изоляция будет снята.

Состояние первого позитивного пациента сегодня также оценивается как удовлетворительное.

- Уже были проведены повторные исследования, в том числе рентгенологические. Мы готовы взять повторные смывы. Если они будут отрицательными, мы еще раз их повторим. В случае, если повторный анализ также даст отрицательный результат, пациент будет выписан домой, - рассказал Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU