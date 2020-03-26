2020-03-26T16:51:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй случай коронавируса завезен в Томск из Европы

Об этом рассказал сегодня заместитель руководителя оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев
Елена Реутова
Поделиться:
Второй случай заражения коронавирусом подтвердился в томскеВторой случай заражения коронавирусом подтвердился в томскеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Как мы сообщали ранее, сегодня в Томской области выявлен второй случай коронавирусной инфекции. Положительный ПЦР-тест подтвержден в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Второй заразившийся коронавирусом томич вернулся из Европы на второй неделе марта. Это достаточно молодой человек, не из группы риска. С самого начала он находился под наблюдением врачей. Сегодня анализы подтвердили заражение.

Как отметил Иван Деев, симптомов в настоящий момент у пациента нет, чувствует он себя хорошо. Также отмечается, что он находится на изоляции и она достаточна.

- Памятуя о прошлом случае, подробности о заразившемся мы не разглашаем для его безопасности, - отметил замначальника оперштаба. – После того, как будут сделаны смывы по истечению карантинного периода, и они будут отрицательными, изоляция будет снята.

Состояние первого позитивного пациента сегодня также оценивается как удовлетворительное.

- Уже были проведены повторные исследования, в том числе рентгенологические. Мы готовы взять повторные смывы. Если они будут отрицательными, мы еще раз их повторим. В случае, если повторный анализ также даст отрицательный результат, пациент будет выписан домой, - рассказал Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крупный пожар ликвидирован в Томске
Второй случай коронавируса завезен в Томск из Европы
Томские активисты Года памяти и славы могут пройти онлайн-обучение
Центр цифрового и гуманитарного образования создается в Томске
Состоится «Апрельский дебют» юных томских бардов
Полиция в Томской области взяла перевозку леса на особый контроль
Власти Томска обеспечат стабильную работу транспорта и коммунальной сферы
Президент России поблагодарил профессора Томского политеха за подготовку специалистов
Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Томске
Продукты и готовую еду к вашему порогу доставят в Томске
За лесами Томской области будет следить авиация
В Томске загорелось крупное офисное здание
150 томских семей подали заявки на «Сельскую ипотеку»
За большой долг по ЖКУ у томички арестовали квартиру