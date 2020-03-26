Второй случай коронавируса завезен в Томск из Европы
Как мы сообщали ранее, сегодня в Томской области выявлен второй случай коронавирусной инфекции. Положительный ПЦР-тест подтвержден в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Второй заразившийся коронавирусом томич вернулся из Европы на второй неделе марта. Это достаточно молодой человек, не из группы риска. С самого начала он находился под наблюдением врачей. Сегодня анализы подтвердили заражение.
Как отметил Иван Деев, симптомов в настоящий момент у пациента нет, чувствует он себя хорошо. Также отмечается, что он находится на изоляции и она достаточна.
- Памятуя о прошлом случае, подробности о заразившемся мы не разглашаем для его безопасности, - отметил замначальника оперштаба. – После того, как будут сделаны смывы по истечению карантинного периода, и они будут отрицательными, изоляция будет снята.
Состояние первого позитивного пациента сегодня также оценивается как удовлетворительное.
- Уже были проведены повторные исследования, в том числе рентгенологические. Мы готовы взять повторные смывы. Если они будут отрицательными, мы еще раз их повторим. В случае, если повторный анализ также даст отрицательный результат, пациент будет выписан домой, - рассказал Иван Деев.
ИСТОЧНИК KP.RU