Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Томске
Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф
В Томской области выявлен второй заразившийся коронавирусомФото: из открытых источников
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Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Томске.Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус. рф, на котором публикуется оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции на территории России.
Как сообщалось утром, на исследовании находились анализы четверых томичей. Один из них оказался положительным.
ИСТОЧНИК KP.RU