Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Томске

26 Март 2020 2020-03-26T11:37:06+03:00

В Томской области выявлен второй заразившийся коронавирусом Фото: из открытых источников

Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф

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Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Томске.Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус. рф, на котором публикуется оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции на территории России.

Как сообщалось утром, на исследовании находились анализы четверых томичей. Один из них оказался положительным.

ИСТОЧНИК KP.RU