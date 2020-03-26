2020-03-26T11:37:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Томске

Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф
Елена Реутова
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В Томской области выявлен второй заразившийся коронавирусомВ Томской области выявлен второй заразившийся коронавирусомФото: из открытых источников
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Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Томске.Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус. рф, на котором публикуется оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции на территории России.

Как сообщалось утром, на исследовании находились анализы четверых томичей. Один из них оказался положительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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