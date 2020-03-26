Коронавирус в Томске: новости на 26 марта

26 Март 2020 2020-03-26T06:45:10+03:00

Новых зараженных в Томской области не выявлено Фото: из открытых источников

За сутки госпитализировано два человека

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По состоянию на 10 часов утра 26 марта в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 30 человек.

По сообщению заместителя руководителя оперативного штаба, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, 23 пациента находятся в больнице №3 Томска. У одного диагноз коронавирус подтвержден 18 марта, у 18-ти ПЦР-тест отрицательный, у четверых анализы отправлены на исследование.

В инфекционном отделении Северска по-прежнему семь пациентов, все с отрицательным диагнозом на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU