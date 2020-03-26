2020-03-26T06:23:41+03:00
Общество

Томские студенты уходят на каникулы

Несмотря на дистанционный формат обучения, вузы приняли такое решение
Елена Реутова
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Аудитории в ожидании окончания дистанционного периода обученияАудитории в ожидании окончания дистанционного периода обученияФото: из открытых источников
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Один за другим университеты Томска заявляют о том, что с 28 марта по 5 апреля уходят на внеочередные каникулы, как и все вузы России. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в целях профилактики распространения коронавируса.

Напомним, вчера на Совете ректоров было принято решение о продлении дистанционного обучения до майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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