Томские студенты уходят на каникулы
Несмотря на дистанционный формат обучения, вузы приняли такое решение
Аудитории в ожидании окончания дистанционного периода обученияФото: из открытых источников
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Один за другим университеты Томска заявляют о том, что с 28 марта по 5 апреля уходят на внеочередные каникулы, как и все вузы России. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в целях профилактики распространения коронавируса.
Напомним, вчера на Совете ректоров было принято решение о продлении дистанционного обучения до майских праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU