Томские студенты уходят на каникулы

26 Март 2020 2020-03-26T06:23:41+03:00

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Один за другим университеты Томска заявляют о том, что с 28 марта по 5 апреля уходят на внеочередные каникулы, как и все вузы России. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в целях профилактики распространения коронавируса.

Напомним, вчера на Совете ректоров было принято решение о продлении дистанционного обучения до майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU