2020-03-25T15:33:04+03:00
Общество

Томские студенты останутся на дистанционном обучении до конца апреля

Такое решение было принято сегодня на Совете ректоров
Елена Реутова
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студенты Томска остаются на дистанционном обучении до конца апрелястуденты Томска остаются на дистанционном обучении до конца апреляФото: из открытых источников
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Несмотря на стабильную ситуацию, сегодня на Совете ректоров томских вузов было принято решение о продлении дистанционного обучения до майских праздников.

- Обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в штатном режиме в регионе (это режим повышенной готовности, а не режим карантина), тем не менее, мы решили, что пока нет оснований для того, чтобы отменять существующие меры. И ректоры вузов Томской области, обсудив эту историю, приняли решение о продлении режима дистанционного обучения по 30 апреля, – обратился к студентам ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Напомним, томские вузы перешли на дистанционное обучение с 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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