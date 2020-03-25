Томские студенты останутся на дистанционном обучении до конца апреля
Несмотря на стабильную ситуацию, сегодня на Совете ректоров томских вузов было принято решение о продлении дистанционного обучения до майских праздников.
- Обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в штатном режиме в регионе (это режим повышенной готовности, а не режим карантина), тем не менее, мы решили, что пока нет оснований для того, чтобы отменять существующие меры. И ректоры вузов Томской области, обсудив эту историю, приняли решение о продлении режима дистанционного обучения по 30 апреля, – обратился к студентам ректор ТГУ Эдуард Галажинский.
Напомним, томские вузы перешли на дистанционное обучение с 17 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU