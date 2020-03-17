Все университеты Томска перешли на режим карантина

17 Март 2020 2020-03-17T08:59:34+03:00

ТГУ теперь тоже работает в новом формате. Фото: из открытых источников

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С 18 марта ТГУ переводит всех студентов на дистанционную форму обучения в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19. Занятия в таком режиме будут идти до 28 марта (с возможным продлением в зависимости от ситуации).

-Лекции и семинары будут вестись с помощью систем Moodle, Google Classroom и на открытых образовательных платформах. Занятия, которые требуют работы с оборудованием (лабораторные работы и прочее), пока отменены до отдельного распоряжения. Дистанционный формат – не каникулы. Преподаватели будут отслеживать посещаемость занятий и проводить текущую и промежуточную аттестации – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Также в университете отменяются все массовые мероприятия. Со всеми вопросами можно обратиться в специально созданный call-центр (тел. 785-188).

Днем ранее о переводе студентов на дистанционную форму обучения объявили ТПУ, ТГПУ, СИбГМу, ТУСУР, ТГАСУ. Таким образом,все высшие школы Томска перешли на "карантин."

Ссузы региона работают в штатном режиме.

-Колледжи и лицеи пока на дистанционное обучение не переходят, но в них усилены профилактические мероприятия: проветривание, влажная уборка, действует утренняя термометрия. Всех учащихся с признаками ОРВи отправляют домой. – сообщили в департаменте профобразования Томской области. Как и в случае со школьниками, родители студентов ссузов вправе принимать решение о свободном посещении их детьми занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU