Томичей, вернувшихся из-за границы, ждет две недели самоизоляции

20 Март 2020 2020-03-20T13:09:13+03:00

Сообщить о себе можно через онлайн-сервис Фото: из открытых источников

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Как напомнил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков, томичи, вернувшиеся из иностранных государств, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места.

- Проверить, выходил человек из дома, или нет, мы не можем. Но если об этом станет известно, что человек нарушил режим самоизоляции, к нему будут применены меры. По решению суда он будет помещен в обсервацию на 14 дней. Принудительно. Такие случаи в России (не в Томске пока) уже есть, - отметил он.

Анализ у тех, кто, начиная с 18 марта прибыл в Томск из-за рубежа и у тех, кто проживает вместе с ними, будут брать на 10 день или по клиническим показаниям.

Напомним, что теперь они смогут сообщить о себе через онлайн-сервис.

ИСТОЧНИК KP.RU