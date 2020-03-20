Прибывшие из-за рубежа жители Томской области могут сообщать о себе через онлайн-сервис

20 Март 2020 2020-03-20T10:33:51+03:00

Путешественники должны сообщить о своем возвращении из дальних стран Фото: из открытых источников

Информация будет оперативно передаваться медицинским работникам и в управление Роспотребнадзора

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Прибывшие из-за рубежа местные жители смогут оперативно сообщить о своем возвращении из другой страны в Томскую область через онлайн-сервис.

В анкете указываются контакты и сведения, из какой страны вернулся человек, есть ли у него признаки вирусного заболевания. Информация будет оперативно передаваться медицинским работникам и в управление Роспотребнадзора по Томской области.

Онлайн-анкета запускается в рамках работы в Томской области круглосуточной «горячей линии» по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ.

По телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 жители могут обратиться за уточнением алгоритма действий при возвращении из других стран и вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

Томичи, вернувшиеся из иностранных государств, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места.

ИСТОЧНИК KP.RU