Прибывшие из-за рубежа жители Томской области могут сообщать о себе через онлайн-сервис
Прибывшие из-за рубежа местные жители смогут оперативно сообщить о своем возвращении из другой страны в Томскую область через онлайн-сервис.
В анкете указываются контакты и сведения, из какой страны вернулся человек, есть ли у него признаки вирусного заболевания. Информация будет оперативно передаваться медицинским работникам и в управление Роспотребнадзора по Томской области.
Онлайн-анкета запускается в рамках работы в Томской области круглосуточной «горячей линии» по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ.
По телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 жители могут обратиться за уточнением алгоритма действий при возвращении из других стран и вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
Томичи, вернувшиеся из иностранных государств, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места.
ИСТОЧНИК KP.RU