2020-03-17T09:17:45+03:00
Общество

Прокуратура Томска проведет проверку по факту «улетевшей» с многоэтажки кровли

Будет дана оценка деятельности ТСЖ
Алиса Селезнева
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фото: Регион-70 ("Вконтакте")фото: Регион-70 ("Вконтакте")Фото: из открытых источников
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Прокуратура Кировского района Томска инициировала проверку после падения вчера, 16 марта, участка крыши с пятиэтажного многоквартирного дома на улице Усова, 42. Причиной инцидента стал сильный ветер. От падения части кровли пострадали несколько припаркованных во дворе автомобилей.

«В ходе проверки прокуратура проверит исполнение требований жилищного законодательства в части содержания общедомового имущества управляющим домом товариществом собственников жилья», — говорится в сообщении ведомства. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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