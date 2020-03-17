Последствия стихии в Томске попали в социальные сети
По сообщению томского гидрометцентра в понедельник, 16 марта, в Томской области ожидался мокрый снег, в отдельных районах — сильный снег. Местами порывы ветра: днем до17-22. По ощущениям ветер был гораздо сильнее и порой сбивал с ног. Пользователи социальных сетей весь день делились последствиями разбушевавшейся стихии.
С дома по ул. Усова, 42 сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Пострадали припаркованные поблизости машины.
Часть до сих пор нависает над дорогой
С Торогового центра "Изумрудный город" сорвало железную панель
Остановки тоже не выдерживали порывов ветра
Качества крепежа элементов детской площадки оставляет желать лучшего
Ветром срывало рекламные баннеры
ИСТОЧНИК KP.RU