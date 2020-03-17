2020-03-17T05:16:09+03:00
Происшествия

Последствия стихии в Томске попали в социальные сети

В понедельник МЧС объявляло штормовое предупреждение, прогноз оправдался
Елена Реутова
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С дома по ул. Усова, 42 сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Пострадали припаркованные поблизости машины.С дома по ул. Усова, 42 сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Пострадали припаркованные поблизости машины.
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По сообщению томского гидрометцентра в понедельник, 16 марта, в Томской области ожидался мокрый снег, в отдельных районах — сильный снег. Местами порывы ветра: днем до17-22. По ощущениям ветер был гораздо сильнее и порой сбивал с ног. Пользователи социальных сетей весь день делились последствиями разбушевавшейся стихии.

С дома по ул. Усова, 42 сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Пострадали припаркованные поблизости машины.

С дома по ул. Усова, 42 сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Пострадали припаркованные поблизости машины.

Часть до сих пор нависает над дорогой

Часть до сих пор нависает над дорогой

С Торогового центра "Изумрудный город" сорвало железную панель

С Торогового центра "Изумрудный город" сорвало железную панель

Остановки тоже не выдерживали порывов ветра

Остановки тоже не выдерживали порывов ветра

Качества крепежа элементов детской площадки оставляет желать лучшего

Качества крепежа элементов детской площадки оставляет желать лучшего

Ветром срывало рекламные баннеры

Ветром срывало рекламные баннеры

ИСТОЧНИК KP.RU

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