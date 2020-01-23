В Томске Nissan сбил сразу двух подростков на пешеходном переходе

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:27:05+03:00

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Томской области, авария произошла 22 января около 17:30 на улице Киевской, 9а. 37-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем Nissan Qashqai, сбила 16-летнюю девушку и 17-летнего парня, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшие доставлены для осмотра в больницу.

Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по адресу: улицу Герцена, 72/1, в кабинет № 318. Также информацию в ГИБДД ждут по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.

Отметим, что с начала текущей недели это уже третий дорожный инцидент, в результате которого пострадали несовершеннолетние пешеходы. Так, 21 января в Северске водитель маршрутного автобуса сбил 15-летнюю девушку, утром 22 января в областном центре, на проспекте Ленина, под колеса авто попал 8-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU