Водитель «маршрутки» в Северске сбил подростка на пешеходном переходе
ДТП произошло 21 января около 08 часов 40 минут утра. «По предварительной информации, 61-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь по ул. Калинина со стороны ул. Советской в сторону ул. Лесной, в районе дома № 6 по ул. Свердлова, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая девушка доставлена с травмами в медицинское учреждение», –сообщает пресс-служба Управления МВД по Томской области.
Сотрудники полиции закрытого города проводят проверку обстоятельств произошедшего и убедительно просят откликнуться очевидцев данного ДТП, позвонив в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск по телефонам: 77-92-18, или 77-93-00- отдел ГИБДД.
Фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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