2020-01-15T10:03:59+03:00
Схема проезда

В прошлом году электротранспорт Томска перевез более 13,5 миллиона пассажиров

Муниципальные трамваи и троллейбусы особенно востребованы льготниками
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Привычные всем томские трамваи тоже пока не выработали свой ресурс.Привычные всем томские трамваи тоже пока не выработали свой ресурс.Фото: из открытых источников
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За 2019 год муниципальный электротранспорт перевез более 13,5 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии Томска. А в первую декаду января услугами трамваев и троллейбусов воспользовались почти 177 тысяч пассажиров (с учетом поездок льготных категорий). При этом сотрудники городского «Трамвайно-троллейбусного управления» отмечают повышение пассажиропотока в выходные и праздничные дни на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Электротранспорт остается востребован томичами, и мы это видим по числу пассажиропотока, – говорит заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев. – У трамваев и троллейбусов есть ряд преимуществ: проезд по единым проездным билетам, возможность относительно быстро добраться до нужной остановки, оплатить проезд безналичным способом, удобные интервалы движения и пр. Ежедневно муниципальное ТТУ перевозит порядка 40 тысяч пассажиров, значительная часть из которых льготники, то есть школьники, студенты, пенсионеры».

Так, сегодня на линии работают 80 трамваев и троллейбусов. В том числе, по всем маршрутам проходят обкатку трамваи, переданные Томску предприятием «Мосгортранс»: местные вагоновожатые стажируются на них работать. Эти трамваи были выпущены в 2007-2008 годах и, по уверению властей, находятся в хорошем техническом состоянии. Завод-изготовитель гарантирует срок службы каждого вагона 16-18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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