2019-11-28T09:49:13+03:00
Общество

Рисунок школьника из Томской области станет новогодней открыткой

Никита Панов победил во всероссийском детском конкурсе «Нарисуй елку Победы»
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Темой рисунка Никиты Панова стал новый год в военном госпитале. Фото: russianpost.ruТемой рисунка Никиты Панова стал новый год в военном госпитале. Фото: russianpost.ru
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Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» подвели итоги всероссийского детского конкурса «Нарисуй елку Победы». Среди победителей - 12-летний Никита Панов из села Тогур (Колпашевский район). Работа юного томского художника заняла второе место в возрастной категории 11-14 лет.

Творческое состязание проводилось с 10 октября по 10 ноября нынешнего года. Свои работы прислали почти 1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов России, а также Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции. Жюри конкурса, в которое входили профессиональные художники, оценивало мастерство исполнения, оригинальность сюжета, соответствие тематике и исторической эпохе.

- Важно, чтобы даже в радостные и волшебные предновогодние дни дети не забывали тех, кто ценой своей жизни спас мир от нацизма, вспоминали о родных, которые в годы Великой Отечественной защищали Родину и трудились в тылу. Творческое состязание побудило ребят порасспрашивать своих бабушек и дедушек, поговорить с другими родственниками, послушать их рассказы. Эти рисунки, созданные на основе семейных историй, имеют особую ценность, - отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 14 декабря в Москве, в Музее Победы. Лучшие 10 рисунков будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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