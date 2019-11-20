Имущество вдовы создателя торговой сети «Радуга вкуса» продадут за долги

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-20T10:42:54+03:00

Дела «Радуги вкуса» шли в гору, пока Максим Хайкис был жив Фото: из открытых источников

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В отношении совладелицы крупного в прошлом ритейлера «Радуга вкуса» Елены Хайкис введена процедура реализации имущества. Это решение вынес Арбитражный суд Томской области. Как следует из открытой информации, кредиторы требуют возврата 79,13 млн рублей, из них 63,1 млн рублей составляют требования Сбербанка, 14,3 млн рублей – предприятие с названием ООО «Эволюция».

Напомним, что томская сеть «Радуга вкуса» была открыта в Томске в 2008 году предпринимателем Максимом Хайкисом и скоро в нее вошло 22 супермаркета. В октябре 2013 года создатель сети был жестоко убит в поселке Копылово – ему были нанесены металлическим баллонным ключом множество ударов. После смерти бизнесмена дела сети начала вести его вдова Елена. Упадок логично закончился закрытием всех гастрономов в 2018 году.

Что касается убийства Хайкиса, то суд признал его организатором новосибирского предпринимателя Константина Сережина, а исполнителем Богдана Душевина. Оба были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU