2019-06-06T02:58:13+03:00
Экономика

В Томске закрывается крупная сеть супермаркетов

Первый магазин был открыт в 2008 году
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сеть гастрономов просуществовала 10 летСеть гастрономов просуществовала 10 летФото: из открытых источников
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Томская сеть «Радуга вкуса» объявила о прекращении своей деятельности. Свои гастрономы она закрывает один за другим. По словам поставщиков, договоры с ними сеть расторгла еще в декабре 2018 года.

Напомним, что первая «Радуга» была открыта в Томске в 2008 году. Гастрономы появились в разных микрорайонах города, а также в Томском районе. Сеть являлась крупным игроком на торговом рынке, поддерживала различные конкурсы и социальные проекты.

Упадок начался после убийства ее руководителя, Максима Хайкиса. В октябре 2013 года в поселке Копылово Томского района неизвестный металлическим баллонным ключом нанес ему множество ударов, от которых тот скончался в машине скорой помощи. Какое-то время «Радугой вкуса» руководила супруга томского предпринимателя. Однако с каждым годом обороты падали, ощущалась сильная конкуренция со стороны аналогичных сетей. В конце прошлого года поставки товаров в магазины прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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