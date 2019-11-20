Из очередного детдома Томской области сбежала группа подростков

СЕГОДНЯ 05:48 2019-11-20T05:48:05+03:00

На сей раз в числе сбежавших только мальчики в возрасте от 15 до 17 лет

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило об очередном побеге воспитанников детского дома в регионе. 16 ноября из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Родник», что находится в селе Чердаты Зырянского района, сбежали трое мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет. Ребят зовут Руслан Лекотарчук, Иван Ячменев и Иван Шильнов.

Все они примерно одного роста (около 170 см), худощавого телосложения, одеты, как все подростки, в куртки, кроссовки и вязаные шапки. 16-летний Илья Ячменев ранее уже неоднократного сбегал из центра и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

СКР региона просит всех, кому известно местонахождение мальчиков, сообщить об этом по телефону +7(913)-811-49-30.

Напомним, что 4 ноября из детского дома в городе Томске пропала 16-летняя Алина Фатеева. Позже девушка сама вернулась по месту проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU