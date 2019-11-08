Воспитанница детдома с тату и пирсингом пропала в Томске

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-08T09:56:25+03:00

В ориентировке указано, что Алина склона к бродяжничеству Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет РФ по Томской области заявил о начале розыска несовершеннолетней Алины Фатеевой, которой 29 ноября исполнится 17 лет.

В праздничный день, посвященный народному единству, девушка в 8 часов вечера отправилась гулять из детского дома № 4, расположенного по ул. Тверской, 74/1, и до настоящего времени не вернулась.

«На вид 16 лет, худощавого телосложения, волосы темные, рост около 170 см. Имеет на теле множество татуировок. На правой колене имеется татуировка, в носу имеется пирсинг, над левой бровью имеется татуировка в виде розы, под правым глазом - в виде «переплетенных линий», - сообщила пресс-служба СКР приметы девушки.

Известно, что в день пропажи Алина была одета во все черное: в пуховик до колен с капюшоном, джинсы, ботинки. Телефон у нее тоже черный, а вот рюкзак - коричневого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алины, просьба сообщать в СКР по тел. 8-913-811-49-30.

ИСТОЧНИК KP.RU