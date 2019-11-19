2019-11-19T10:10:06+03:00
Экономика

Строители хирургического корпуса онкодиспансера в Томске перешли на круглосуточный режим

Сейчас на объекте усиленно заливают фундамент
Татьяна Щукина
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На площадке работает единственный в регионе кран со стрелой 40 метров. Фото: tomsk.gov.ruНа площадке работает единственный в регионе кран со стрелой 40 метров. Фото: tomsk.gov.ru
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Строители хирургического корпуса томского онкодиспансера перешли на трехсменный график работы. На объекте трудится 45 человек, - об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

На сайте региональной власти уточняется, что подрядчик (ЗАО «СУ ТДСК») продолжает армирование и заливку фундамента цокольного этажа. Уже залито почти 1,2 тыс. кубометров бетона, до конца ноября строители планируют залить еще 500 кубических метров.

«Сейчас на площадке работает единственный в Томской области башенный подъемный кран КБ-401, отличающийся особой маневренностью. Стрела крана длиной 40 метров позволяет перекрывать всю строительную площадку, повышая скорость работ», — пояснил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Чиновник отметил, что в конце года планируется хирургический корпус подсоединить ко всем коммуникациям, закупить вентиляционную систему и лифтовое оборудование.

Возведение хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера выполняется по нацпроекту «Здравоохранение». На эти цели из бюджетов всех уровней выделено почти 2,7 млрд рублей. Хирургический корпус вместит стационар на 120 коек и поликлинику. Строительство планируется окончить в 2021 году, после чего Томская область сможет более эффективно обеспечивать высокотехнологичное лечение онкологических заболеваниях.

Напомним, что в понедельник. 18 ноября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил на аппаратном совещании, что нужно соблюдать сроки выполнения мероприятий в рамках нацпроектов.

«Национальные проекты – это наш приоритет № 1, и мы должны сделать все, чтобы мероприятия были исполнены качественно и в срок… До конца года почти полтора месяца, если надо – работайте с исполнителями в три смены, нужен результат», - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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