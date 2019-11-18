Томский губернатор подарил женщинам предновогодний «выходной»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-18T10:03:55+03:00

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об организации рабочего времени в региональной администрации, в соответствие с которым перенес рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», - заявил глава региона сегодня на утреннем аппаратном совещании и рекомендовал исполнительным органов госвласти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный график.

Вместе с тем, губернатор прозрачно намекнул, что хоть впереди и праздник, но не стоит забывать про выполнение национальных и региональных проектов.

«Национальные проекты – это наш приоритет № 1, и мы должны сделать все, чтобы мероприятия были исполнены качественно и в срок… До конца года почти полтора месяца, если надо – работайте с исполнителями в три смены, нужен результат», - процитировала слова Сергея Жвачкина пресс-служба областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU