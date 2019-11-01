«Липовые» доски: томичка обманула зарубежную фирму на 16 тысяч евро

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-01T11:52:48+03:00

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Суд Томска признал 34-летнюю жительницу Томска виновной в мошенничестве, связанной с продажей пиломатериалов. Женщина обманула иностранных партнеров, взяв предоплату за товар, который никак не могла поставить.

«Установлено, что подсудимая, являясь директором организации, занимающейся реализацией пиломатериала, узнав о намерении зарубежной компании приобрести пиломатериал лиственницы, убедила менеджера этой фирмы о наличии у нее такого пиломатериала и в возможности его поставки», - рассказали предысторию «липовой» сделки в прокуратуре Томской области.

Когда покупатели перевели на счет томской организации предоплату в размере 16,8 тыс. евро (более 1 млн. рублей), в ответ они ничего не получили. А деньги были потрачены предприимчивой партнершей.

В суде томичка вину не признала, от дачи показаний отказалась. Тем не менее, она была приговорена 2 годам «условно» и возвращению похищенного.

Мягкий приговор мошеннице объяснятся ее положительной характеристикой личности и наличием двоих детей, один из которых малолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU