«Липовые» доски: томичка обманула зарубежную фирму на 16 тысяч евро
Суд Томска признал 34-летнюю жительницу Томска виновной в мошенничестве, связанной с продажей пиломатериалов. Женщина обманула иностранных партнеров, взяв предоплату за товар, который никак не могла поставить.
«Установлено, что подсудимая, являясь директором организации, занимающейся реализацией пиломатериала, узнав о намерении зарубежной компании приобрести пиломатериал лиственницы, убедила менеджера этой фирмы о наличии у нее такого пиломатериала и в возможности его поставки», - рассказали предысторию «липовой» сделки в прокуратуре Томской области.
Когда покупатели перевели на счет томской организации предоплату в размере 16,8 тыс. евро (более 1 млн. рублей), в ответ они ничего не получили. А деньги были потрачены предприимчивой партнершей.
В суде томичка вину не признала, от дачи показаний отказалась. Тем не менее, она была приговорена 2 годам «условно» и возвращению похищенного.
Мягкий приговор мошеннице объяснятся ее положительной характеристикой личности и наличием двоих детей, один из которых малолетний.
ИСТОЧНИК KP.RU