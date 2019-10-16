Владелице борделя из Томской области грозит 5 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 02:38 2019-10-16T02:41:25+03:00

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Управление МВД по Томской области сообщило о возбуждении уголовного ела в отношении жительницы города Стрежевого, которая обвиняется в организации занятиями проституцией. Предприимчивая дама – практически Джеймс бонд. Она, предположительно, торговала «живым товаром» на протяжении 12 лет, однако ранее никогда не была судима. Надо полагать, ее деятельность была большим секретом для полиции городка с 40 тысячами жителей.

«По предварительным данным, ранее не судимая 50-летняя женщина, в период времени с 2007 года по июнь 2019 года умышленно организовала занятие проституцией другими лицами, а также содержала притон для занятия проституцией, расположенный на улице Снежной города Стрежевого»,

– сообщила суть дела пресс-служба регионального УМВД.

Согласно УК РФ, «мамочке» из города нефтяников грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что сейчас не утихает шум вокруг другого уголовного дела в отношении жителя Стрежевого, который может являться сексуальным маньяком, нападавшим на женщин в течение 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU