Стрежевской насильник 15 лет нападал с ножом на женщин и подростков

60-летний житель города Стрежевой Томской области подозревается в серии особо тяжких преступлений, совершаемых на протяжении 15 лет. Задержание предполагаемого насильника было произведено совместными силами региональных управлений Следственного комитета РФ, МВД и Федеральной службы безопасности.

«По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство», - сообщила пресс-служба СКР по Томской области.

Преступник нападал на жертвы (молодых женщин и девушек-подростков) с ножом, действовал в маске и был предельно осторожен. Правоохранители долгое время не могли выйти на его след, хотя Стрежевой – город всего с 40 тысячами населения, проживающими в относительной изоляции от «большой земли». В происках маньяка в северный Нефтеград более 20 раз выезжали сотрудники отдела криминалистики регионального СК России. На постоянной основе практическую и методическую помощь коллегам оказывал Криминалистический центр ведомства.

Личность подозреваемого удалось установить с помощью ДНК-экспертизы (эксперты несколько лет у мужчин-стрежевчан брали слюну на анализ). Кроме того, задержанный пенсионер был опознан одной из потерпевших.По официально неподтвержденной информации, подозреваемый – бывший сотрудник угрозыска, который после увольнения из органов внутренних дел работал в градообразующей для Стрежевого нефтяной компании.

На данный момент предполагаемый насильник заключен под стражу, ему инкриминируют четыре эпизода нападений на женщин. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.