2019-10-07T11:39:48+03:00
Происшествия

Адвокат из Томска осужден за покупку булочек на фальшивые деньги

Мужчина сам сознался стражам порядка в преступлении
Татьяна Щукина
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Кассир булочной, не распознав подделку, выдали ловкому покупателю более 1800 рублей сдачиКассир булочной, не распознав подделку, выдали ловкому покупателю более 1800 рублей сдачиФото: Евгения САВИНА
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Молодой, но совестливый член томской адвокатуры явился с повинной к следователю, сообщив о личном преступлении: мужчина купил в интернете 10 поддельных купюр номиналов в 2000 рублей и с одной из фальшивок сходил в булочную.

«В магазине свежей выпечки он купил хлебобулочные изделия, рассчитавшись поддельной купюрой и получив 1850 рублей сдачи настоящими деньгами. Через неделю, осознав содеянное, томич добровольно явился с повинной в следственные органы», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Угрызаемого муками совести гражданина спасло его чистосердечное признание и положительная характеристика личности. Хоть он и был признан виновным в хранении и сбыте поддельных денежных средств, но получил только 3 года «условно».

Отметим, что ранее другой 30-летний томич был осужден за кражу нескольких кусочков сыра. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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