Житель Томска отправится в колонию за кражу сыра в магазине

30-летний томич проведет полгода в колонии-поселении за серию мелких краж из магазинов города. Мужчина неоднократно задерживался за попытки вынести неоплаченный товар из супермаркетов, и до недавних пор находился за свои проделки на испытательном сроке.

В середине июля 2019 года любитель легкой добычи переполнил чашу терпения прокурора и судьи тем, что стащил с прилавка несколько сортов сыра на сумму свыше двух тысяч рублей, сложил дорогостоящие продукт в пакет и с ним дерзко ушел из торгового зала, минуя кассу.

В суде дерзкий гражданин аргументировал свои поступки тем, что ему надо кормить семью. Сторона обвинения на это резонно возразила, что несмотря на свой цветущий возраст, мужчина нигде официально не работает и даже не пытается трудоустроиться. Испытать радость созидательного труда по пользу общества он сможет в предстоящие 6 месяцев, отбывая наказание в колонии-поселении.