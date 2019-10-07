2019-10-07T05:01:38+03:00
Происшествия

Житель Томска отправится в колонию за кражу сыра в магазине

Мужчина похитил с прилавка несколько сортов любимого продукта
Татьяна Щукина
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Осужденный получил суровое наказание, поскольку не желал исправлятьсяОсужденный получил суровое наказание, поскольку не желал исправлятьсяФото: Архив "КП"
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30-летний томич проведет полгода в колонии-поселении за серию мелких краж из магазинов города. Мужчина неоднократно задерживался за попытки вынести неоплаченный товар из супермаркетов, и до недавних пор находился за свои проделки на испытательном сроке.

В середине июля 2019 года любитель легкой добычи переполнил чашу терпения прокурора и судьи тем, что стащил с прилавка несколько сортов сыра на сумму свыше двух тысяч рублей, сложил дорогостоящие продукт в пакет и с ним дерзко ушел из торгового зала, минуя кассу.

В суде дерзкий гражданин аргументировал свои поступки тем, что ему надо кормить семью. Сторона обвинения на это резонно возразила, что несмотря на свой цветущий возраст, мужчина нигде официально не работает и даже не пытается трудоустроиться. Испытать радость созидательного труда по пользу общества он сможет в предстоящие 6 месяцев, отбывая наказание в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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