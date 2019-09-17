Трое мужчин, заживо закопавших изнасилованную женщину, осуждены в Томске

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-17T11:15:11+03:00

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Группа молодых жителей города Колпашево Томской области приговорены к длительным срокам лишения свободы за изнасилование и жестокое убийство женщины. Рассмотрение резонансного дела проходило в Томском областном суде.

Напомним, что преступление было совершено в июне 2017 года. Три приятеля в возрасте от 21 до 23 лет катались по ночному городу и ранним утром встретили одинокую женщину, идущую из кафе. Друзья предложили ей довести ее до дома, но вместо это вывезли на берег Оби и по очереди изнасиловали.

«Когда преступники уже собрались уезжать, жертва заявила, что обратится в полицию. Посовещавшись, подельники решили убить женщину, чтобы избежать уголовной ответственности. Соучастники увезли потерпевшую вглубь леса в 40 километрах от Колпашево, избивая ее по дороге… После того, как женщина потеряла сознание, ее, ещё живую, закопали в специально подготовленную яму», - сообщила детали преступления пресс-служба прокуратуры Томской области.

Труп 31-летней женщины был найден случайно, через неделю после преступления. Учитывая тяжесть совершенного злодеяния, колпашевцы были приговорены к 15, 18 и 20,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU