2019-09-12T14:08:02+03:00
Недвижимость

К нам приехал ломовоз: томское «Спецавтохозяйство» пополняет автопарк

В октябре на предприятие поступит еще десяток машин для вывоза мусора
Татьяна Щукина
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Крупногабаритный мусор загружается в кузов с помощью специальной стрелыКрупногабаритный мусор загружается в кузов с помощью специальной стрелыФото: из открытых источников
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» – продолжает оснащать свой автопарк современной техникой. Накануне его пополнила специализированная машина-ломовоз. Она уже прибыла в Томск, на следующей неделе будет поставлена на учет в ГИБДД и начнет работу на улицах города.

Как пояснили в «Спецавтохозяйстве», кузов у маневренного ломовоза вместительный и прочный. Крупногабаритный мусор загружается туда с помощью специальной стрелы. Регоператор рассчитывает, что благодаря новой машине удастся более оперативно вывозить бытовой хлам с контейнерных площадок.

Добавим, согласно муниципальному контракту к середине октября в Томск должны прибыть 11 дополнительных единиц техники для работы регионального оператора – мусоровозы и бункеровозы. Пока транспортный парк предприятия включает 52 единицы. Ежедневно с их помощью на полигон вывозится порядка 800 тонн ТКО.

Антонина Ленская

ИСТОЧНИК KP.RU

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