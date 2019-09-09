Тело погибшего томского водолаза найдено в реке Обь

СЕГОДНЯ 02:14 2019-09-09T02:14:36+03:00

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Управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило о начале проверки по факту гибели мужчины на реке Обь. Предположительно, он погиб еще 31 августа, однако его тело было найдено лишь 6-го сентября. «Установлено, что 43-летний житель Томска заключил с фирмой договор на подводные работы по оказанию помощи по подъему железобетонных блоков с затонувшей грузовой баржи на реке Обь вблизи села Баранаково Колпашевского района. Приступив 31 августа 2019 года к работе, через некоторое время, он перестал выходить на связь, на поверхность воды не всплыл», - сообщила пресс-служба ведомства. В СКР уточнили, что тело мужчины было найдено на реке Обь в районе села Озерного, примерно на расстоянии 3 км. от места проведения работ на плавучем кране.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.

Напомним, что баржа, груженная железобетонными плитами, получила пробоину и затонула на Оби 12 августа.

Тогда сообщалось, что груз не пострадал, и его планируется перегрузить на другое судно.

ИСТОЧНИК KP.RU