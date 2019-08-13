Баржа с железобетонными плитами затонула в Томской области
На реке Оби в районе деревни Бараноково Колпашевского района частично затонула груженая баржа, получившая пробоину по одному из бортов. ЧП произошло в понедельник, 12 августа, около 11:45 часов.
В оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района уточнили, что баржу НС-3016 буксировал теплоход «БТМ-618». Пострадавшее судно перевозило груз в виде железобетонных плит и на судовом ходу натолкнулось на мель или некий находящийся под водой объект. К расследованию обстоятельств происшедшего подключилась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, в результате затопления баржи угрозы экологии нет, члены судовой команды также не пострадали.
Уже известно, что баржа принадлежала частному владельцу. Сейчас идут работы по подъему затонувшей части судна. ЖЬ-плиты повреждений не получили, их планируют перегрузить на другую баржу.
ИСТОЧНИК KP.RU