2019-08-13T13:02:22+03:00
Происшествия

Баржа с железобетонными плитами затонула в Томской области

Судно натолкнулось на подводное препятствие
Татьяна Щукина
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В результате ЧП члены судовой команды не пострадали. Фото: Fleetphoto.ruВ результате ЧП члены судовой команды не пострадали. Фото: Fleetphoto.ru
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На реке Оби в районе деревни Бараноково Колпашевского района частично затонула груженая баржа, получившая пробоину по одному из бортов. ЧП произошло в понедельник, 12 августа, около 11:45 часов.

В оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района уточнили, что баржу НС-3016 буксировал теплоход «БТМ-618». Пострадавшее судно перевозило груз в виде железобетонных плит и на судовом ходу натолкнулось на мель или некий находящийся под водой объект. К расследованию обстоятельств происшедшего подключилась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, в результате затопления баржи угрозы экологии нет, члены судовой команды также не пострадали.

Уже известно, что баржа принадлежала частному владельцу. Сейчас идут работы по подъему затонувшей части судна. ЖЬ-плиты повреждений не получили, их планируют перегрузить на другую баржу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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