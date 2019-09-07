2019-09-07T15:36:52+03:00
Происшествия

Томскому подростку грозит суд за удар по машине, задавившей его собаку

Мальчика обвиняют в умышленной порче чужого имущества
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По версии следствия, мальчик умышленно повредил машину, дело передано в судПо версии следствия, мальчик умышленно повредил машину, дело передано в судФото: "КП" Архив
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Юный житель Томска 17-летний Данил Сафронов предстанет перед судом за то, что не сдержал эмоций в отношении водителя, задавившего его щенка. Подросток гулял с собакой, не достигшей возраста 3-х месяцев, и на время спустил ее с поводка. В это время на щенка наехал автомобиль Nissan Terrano и, по словам отца мальчика, остановился прямо на теле собаки. На просьбу Данила съехать с погибшего щенка водитель не реагировал, тогда юноша ударил кулаком по капоту.

Как говорит отец подростка, пришедший на место трагедии, повреждений на машине после удара не было, однако водитель «Ниссана» сразу после инцидента обратился в полицию с заявлением о возмещении ущерба за помятый капот.

В отношении 17-летнего томича было возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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