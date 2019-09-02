Томская школа «Эврика-развитие» 2 сентября переехала в новое здание

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-02T12:46:21+03:00

Учебное заведение в Зеленых Горках – четвертое по счету, построенное в областном центре за последние три года

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Средняя школа на ул. Федоровского, 4, открылась сегодня в рамках реализации национального проекта «Образование». Здание, рассчитанное на 1100 учащихся, построено по типовому проекту, как и предыдущие три. Только первоклашек в новую «Эврику» набрали более трехсот: 10 общеобразовательных классов и один – для детей с расстройством аутистического спектра.

На торжественной линейке томский губернатор Сергей Жвачкин поздравил педагогов, родителей и учеников с Днем знаний. «Сегодня начинается учебный год для 122 тысяч школьников нашего региона, 13 тысяч из них – первоклашки. А еще у нас десятки тысяч студентов университетов, техникумов и колледжей. Здорово, что у нас столько учащихся, что Томская область – один из самых молодежных регионов России».

На строительство школы по ул. Федоровского из федерального и регионального бюджетов выделено 1 млрд 82 млн рублей. На ее оснащение область и муниципалитет дополнительно направили по 37,5 млн рублей. Как рассказала директор «Эврики-развитие» Людмила Долгова, в учебном процессе задействованы цифровые лабораторные комплексы для аудиторных и полевых исследований по химии, физике, биологии, экологии, географии, а также современное лингафонное оборудование, цифровые мобильные классы и т. д.

Уже в текущем учебном году в новой школе будут сформированы 10 профильных классов по инженерно-технологическому, естественнонаучному, социально-информационному и другим направлениям.

Губернатор поблагодарил коллектив ОАО «Томская домостроительная компания» за хорошую, с любовью выполненную работу. «В новой школе есть всё для самых хороших знаний и высоких оценок: современное оборудование, яркие учебники и замечательные учителя. Мы постарались создать комфортные условия не только для учеников, но и для педагогов. В следующем году снова будем открывать новую школу. Давайте так держать», – сказал Сергей Жвачкин.

Антонина ЛЕНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU