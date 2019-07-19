Томская область особо отличилась в добыче песка и пошиве спецодежды

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-19T13:05:13+03:00

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На семь десятых процента выросло промпроизводство в Томской области в 1-м полугодии 2019 года относительно того же периода 2018-го. По данным Томскстата, наибольший рост отмечен в добыче песка (в 3,4 раза), изготовлении спецодежды (в 2,4 раза) и строительных растворов (на 51,5%).

Увы, добыча нефти и газа – этих «базовых элементов» экономики – в регионе снова уменьшилась (на 3,6%). В частности, добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, сократилась на 3,9% и составила 4557 тыс. тонн. Природного и попутного газа добыто 2,9 млрд кубометров (меньше на 1,1%).

К сведению: по итогам 2018 года индекс промпроизводства в области составил 102%. Хотя обрабатывающие предприятия выпустили продукции больше на 8,3% , добыча углеводородов по сравнению с 2017-м упала на 5,4%. Сейчас, по итогам шести месяцев, обрабатывающие производства показали общий рост на 4%.

Как сообщил Томскстат, увеличение выпуска продукции наблюдалось практически во всех значимых видах деятельности. Так, с приростом на 15,2% сработала пищевая промышленность. Больше произведено свинины, сыров, масла сливочного, творога, муки; одновременно сократилось производство птицы, колбасных изделий, молока, сметаны, а также хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

В обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (кроме мебели) объемы выросли на 6,7%. Лучше, чем годом ранее, складывалась ситуация в производстве электрического оборудования, которого выпущено больше на 3,8%. А вот производство нефтепродуктов опять-таки упало – на пять процентов.

Антонина Ленская

ИСТОЧНИК KP.RU