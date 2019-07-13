2019-07-13T13:56:48+03:00
Происшествия

Мальчик на гироскутере сбит пожилой автоледи в Томске

Полиция ищет свидетелей происшествия
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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9-летний школьник, катавшийся по дороге на гироскутере, попал под колеса проезжавшей мимо «Тойоты», за рулем которой находилась немолодая женщина. Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел в пятницу, 12 июля. около 18 часов 35 минут в районе переулка Сергея Лазо, 10а.

«По предварительным данным, автомобилем «Toyota» под управлением 52-летней женщины-водителя совершен наезд на ребёнка, который передвигался на гироскутере», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ДТП мальчик полил травмы и был доставлен по «сокрой помощи» в одну из городских больниц.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Свидетелей происшествия просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 8(3822) 664-422.

Напомним, что в тот же день другая женщина-водитель столкнулась с мотоциклом, на котором ехала молодая пара. Парень и девушка погибли

ИСТОЧНИК KP.RU

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