2019-07-13T13:40:44+03:00
Происшествия

Парень и девушка разбились насмерть на мотоцикле в Томской области

Пара столкнулась с иномаркой, не уступившей им дорогу
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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В городе Стрежевом произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. Мотоцикла, на котором ехали молодые люди, был буквально разбит по фрагментам в результате столкновения с иномаркой. Как уточнили в областном Управлении МВД, трагедия случилась около 11 часов вечера пятницы, 12 июля, на перекрестке улиц Буровиков и Ермакова.

«По предварительной информации, при повороте налево 37-летняя женщина – водитель автомобиля Hyundai Avante не предоставила преимущества в движении встречному мотоциклу Suzuki SV650S»,- сообщили в полицейском ведомстве.

28-летний парень, находившийся за рулем мотоцикла погиб на месте. Его 22-летняя подруга скончалась от полученных травм в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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