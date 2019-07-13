Парень и девушка разбились насмерть на мотоцикле в Томской области

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-13T13:40:44+03:00

Пара столкнулась с иномаркой, не уступившей им дорогу

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В городе Стрежевом произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. Мотоцикла, на котором ехали молодые люди, был буквально разбит по фрагментам в результате столкновения с иномаркой. Как уточнили в областном Управлении МВД, трагедия случилась около 11 часов вечера пятницы, 12 июля, на перекрестке улиц Буровиков и Ермакова.

«По предварительной информации, при повороте налево 37-летняя женщина – водитель автомобиля Hyundai Avante не предоставила преимущества в движении встречному мотоциклу Suzuki SV650S»,- сообщили в полицейском ведомстве.

28-летний парень, находившийся за рулем мотоцикла погиб на месте. Его 22-летняя подруга скончалась от полученных травм в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU