Парень и девушка разбились насмерть на мотоцикле в Томской области
В городе Стрежевом произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. Мотоцикла, на котором ехали молодые люди, был буквально разбит по фрагментам в результате столкновения с иномаркой. Как уточнили в областном Управлении МВД, трагедия случилась около 11 часов вечера пятницы, 12 июля, на перекрестке улиц Буровиков и Ермакова.
«По предварительной информации, при повороте налево 37-летняя женщина – водитель автомобиля Hyundai Avante не предоставила преимущества в движении встречному мотоциклу Suzuki SV650S»,- сообщили в полицейском ведомстве.
28-летний парень, находившийся за рулем мотоцикла погиб на месте. Его 22-летняя подруга скончалась от полученных травм в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU