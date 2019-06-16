2019-06-16T10:56:43+03:00
Наука

«Ответка за Рогозина»: Илон Маск пригрозил томским ученым рэп-баттлом

Икона поколения Z оценил юмор сибирских коллег
Татьяна Щукина
Поделиться:
Илон Маск любит пообщаться с поклонниками из РоссииИлон Маск любит пообщаться с поклонниками из РоссииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Июньская новость из Томска о запуске в ближний космос фигурки главы «Роскосмоса» на макете красного «жигуленка» в считанные часы облетела весь мир. Научно-юмористическая акция сибирских разработчиков из компании ToSky, отправивших в полет «Дмитрия Рогозина» в качестве полезного груза на дрейфующем стратостате, мировым сообществом была оценена по достоинству, хотя некоторые издания восприняли ее как издевательство над главой SpaceX Илоном Маском. Самому Маску, похоже, идея томичей понравилась. Во всяком случае, он нашел время лично прокомментировать данную новость в твите издания Futurism 14 июня.

«Не заставляйте меня бросить вам вызов на рэп-баттл!» (Don’t make me challenge you to a rap battle!!), - написал знаменитый американский инженер, который ранее имел интернет-переписку с самим Рогозиным, заявив ему «Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями».

Кстати, игрушечный «Рогозин» далеко не улетел: он приземлился в 150 км от места запуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В исправительной колонии №2 Томска впервые совершен обряд венчания
Все тюнингованные тачки съехались на Лагерный сад в Томск
Новый микрорайон Томска представили голландские архитекторы
Томским бизнесменам помогут организовать детские лагеря
Юные томичи побывали в лагере, где туризм, горный поход и дайвинг
Томичи внесли изменения в общие Правила рыболовства
В Кулагинском сквере посадили елку, которую будут наряжать для томичей к Новому году
В центре Томска пройдет праздник «Ночь с книгой»
Борьба, лакомства и скачки: «Сабантуй» ждет томичей в Эуште в субботу
Жителю Томской области грозит 10 лет за хранение конопли
Водитель «Тойоты» сбил пенсионерку во дворе дома в Томске
Маршрутки начали возить на Сенную Курью в Томске
День двойняшек в Томске перенесли на 16 июня
Объявлен конкурс на лучший проект томского студенческого кампуса
11% томичей признались, что никогда не занимались спортом
В Томске у хозяина двух гостиниц оказался миллионный долг по алиментам
Томская Росгвардия рассказала об акции по добровольной сдаче оружия
Группа томских подростков изуродовала мужчину, не давшего «закурить»
Свадебная вечеринка в музейном саду пройдет в Томске
Под Томском пройдет праздник Царевны Лягушки
Томск стал самым читающим городом России
5 томских учреждений вошли в рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий
Томичи отметили День России велопробегом, соревнованиями и концертом