«Ответка за Рогозина»: Илон Маск пригрозил томским ученым рэп-баттлом

Июньская новость из Томска о запуске в ближний космос фигурки главы «Роскосмоса» на макете красного «жигуленка» в считанные часы облетела весь мир. Научно-юмористическая акция сибирских разработчиков из компании ToSky, отправивших в полет «Дмитрия Рогозина» в качестве полезного груза на дрейфующем стратостате, мировым сообществом была оценена по достоинству, хотя некоторые издания восприняли ее как издевательство над главой SpaceX Илоном Маском. Самому Маску, похоже, идея томичей понравилась. Во всяком случае, он нашел время лично прокомментировать данную новость в твите издания Futurism 14 июня.

«Не заставляйте меня бросить вам вызов на рэп-баттл!» (Don’t make me challenge you to a rap battle!!), - написал знаменитый американский инженер, который ранее имел интернет-переписку с самим Рогозиным, заявив ему «Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями».

Кстати, игрушечный «Рогозин» далеко не улетел: он приземлился в 150 км от места запуска.

