Томичи запустили макет Рогозина покорять космос на красном «жигуленке»

Томские ученые из компании ToSky запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат с грузом в виде фигуры руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на модели автомобиля ВАЗ-2107. Вес аппарата без газовой оболочки составляет около 20 килограммов, полиэтиленовый шар весит в пределах 40-50 кг.

Необычный вид груза сотрудники компании выбирали из нескольких других вариантов посредством голосования в соцсетях, так что отправка макета Рогозина бороздить просторы космоса на игрушечной машинке, можно сказать, пожелание народа. Как отметил разработчик ToSky Никита Чебана, акция привлечет внимание общества к проблемам космической отрасли и в целом воздухоплавания в России.

«Запуск нашего автоматического стратостата прошёл успешно!

Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18-20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска», - отчитались о ходе операции ее организаторы.

Впрочем, идейная составляющая акции не является ее самоцелью. Одновременно ученые проводили исследования по полетам в стратосфере и работе оборудования и радиосвязи.

Отметим, что ToSky - современный оператор запусков в ближний космос. Томичи сами разрабатывают и производят стратостаты и привязные аэростаты, занимаются исследовательской работой. Их деятельность приправлена изорядной долей юмора. Так, ранее, они запустили в космос настоящую пиццу с пепперони для творения Илона маска – манекена на красном автомобиле Tesla Roadster.