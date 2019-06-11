2019-06-11T12:23:33+03:00
Наука

Томичи запустили макет Рогозина покорять космос на красном «жигуленке»

Фигура главы «Роскосмоса» символизирует проблемы с развитием космической отрасли в РФ
Татьяна Щукина
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Такого в космосе еще не видели!Такого в космосе еще не видели!Фото: соцсети
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Томские ученые из компании ToSky запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат с грузом в виде фигуры руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на модели автомобиля ВАЗ-2107. Вес аппарата без газовой оболочки составляет около 20 килограммов, полиэтиленовый шар весит в пределах 40-50 кг.

Необычный вид груза сотрудники компании выбирали из нескольких других вариантов посредством голосования в соцсетях, так что отправка макета Рогозина бороздить просторы космоса на игрушечной машинке, можно сказать, пожелание народа. Как отметил разработчик ToSky Никита Чебана, акция привлечет внимание общества к проблемам космической отрасли и в целом воздухоплавания в России.

«Запуск нашего автоматического стратостата прошёл успешно!

Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18-20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска», - отчитались о ходе операции ее организаторы.

Впрочем, идейная составляющая акции не является ее самоцелью. Одновременно ученые проводили исследования по полетам в стратосфере и работе оборудования и радиосвязи.

Отметим, что ToSky - современный оператор запусков в ближний космос. Томичи сами разрабатывают и производят стратостаты и привязные аэростаты, занимаются исследовательской работой. Их деятельность приправлена изорядной долей юмора. Так, ранее, они запустили в космос настоящую пиццу с пепперони для творения Илона маска – манекена на красном автомобиле Tesla Roadster.

ИСТОЧНИК KP.RU

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