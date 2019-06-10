2019-06-10T05:25:24+03:00
Лето в городе

Сырость развели: +19 и дожди будут в Томске в понедельник

Облачная погода не оставляет сибирский город
Татьяна Щукина
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А сегодня в Томске должен открыться городской пляж...А сегодня в Томске должен открыться городской пляж...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Томский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 10 июня. Согласно данным синоптиков, в понедельник штормовых предупреждений об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях не поступало, однако с зонтами томичам лучше не расставаться.

По области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +10…+15°С местами до +5°С. Температура днем +19…+24°С, местами до +14°С.

В городе Томске днем воздух прогреется до +19 градусов, скорость ветра не превысит 9 метров в секунду. Погода ждет горожан малооблачная, временами - дождь.

Напомним, что ранее мэрия Томска сообщала об открытии 10 июня городского пляжа на Семейкином острове. Очевидно, что при дождливой погоде он пока не будет пользоваться большой популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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