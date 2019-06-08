2019-06-08T18:24:36+03:00
Лето в городе

Пляж на Семейкином острове на Томи откроется 10 июня

На пляже можно почитать книжки, поиграть в волейбол и позаниматься йогой и гимнастикой цигун
Татьяна Щукина
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Для хорошего отдыха на речке томичам не хватает только нормальной погодыДля хорошего отдыха на речке томичам не хватает только нормальной погодыФото: Эдуард КАРИПОВ
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В понедельник, 10 июня, начнет работу городской пляж на Семейкином острове. Исследования Центра гигиены и эпидемиологии Томской области показали, что почва и вода в районе пляжа соответствуют норме.

«Для комфортного и безопасного отдыха горожан на пляже были установлены кабинки для переодевания и стационарный туалет, размещены лежаки, которыми посетители пляжа смогут воспользоваться бесплатно. Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник», - сообщили в мэрии Томска.

Отметим, что этим летом пляж пополнился двумя новыми волейбольными площадками, сделанными по всем стандартам федерации волейбола, также отремонтировано старое волейбольное поле. В конце июня на пляже возобновятся занятия по йоге и оздоровительной восточной гимнастике цигун. С июля по выходным будут проходить мастер-классы от трайбл-студии «NOMADANCE». Все занятия бесплатны.

С 23 июня на пляже заработает «Библиотека на песке», организованная Муниципальной информационно-библиотечной системой. В этой зоне в любое время работы пляжа можно будет насладиться чтением литературы или при желании забрать понравившуюся книгу домой. Любой желающий также может принести и оставить в дар для «Библиотеки на песке» издания из своей домашней библиотеки. Так же каждые выходные на берегу Томи будут проходить интересные мероприятия для детей: игры, соревнования, танцы.

Добраться до пляжа можно на «речном трамвайчике» от Речвокзала, который будет курсировать каждые полчаса с 10:00 до 19:30 ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20:30. Билет для взрослых стоит 50 рублей, для детей 25 рублей, дети до 5 лет бесплатно.

Также добраться до пляжа можно на автобусе № 37 (ост. «Мичуринская»). Для автомобилей обустроена бесплатная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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