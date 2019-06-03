2019-06-03T12:16:56+03:00
Происшествия

Облздрав: в крупном ДТП под Алаево сильнее всех пострадали женщины

В аварии травмы получили три женщины и два мужчины
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Департамент здравоохранения Томской области сообщил информацию о состоянии здоровья пяти жертв дорожно-транспортного происшествия, случившегося в воскресенье на трассе Томск-Новосибирск. Как рассказали в ведомстве, четверо из пострадавших сейчас в Областной клинической больницы, одна женщина - в Больнице скорой медицинской помощи.

Трое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии: это женщины 25, 32 и 27 лет, получившие многочисленные травмы, в том числе готовы и живота. Один из мужчина 53 лет с травмой грудной клетки лечится в торакальном отделении ОКБ. Самый молодой участник аварии - 20-летний юноша – лежит с переломами в травматологии. У обоих мужчин состояние средней степени тяжести.

Напомним, что на 84-м километре федеральной трассы Р-255 столкнулись встречные машины: Chevrolet (его водитель - предположительный виновник аварии) и Opel, в котором находились трое пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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