2019-06-02T09:03:16+03:00
Происшествия

Две иномарки с пассажирами разбились в ДТП на трассе Томск-Новосибирск

В аварии пострадали 5 человек
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Утром воскресенья, 2 июня, на трассе ТомскНовосибирск произошла крупная авария с большим количеством пострадавших.

По информации томского управления МВД, около 10:25 на трассе Р-255 в районе Алаево столкнулись две встречных машины. Как рассказали стражи порядка, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet Cruze, ехавший со стороны Новосибирска вылетел на полосу встречного движения, где на большой скорости врезался в автомобиль Opel, в котором помимо водителя, находились трое пассажиров.

Все участники аварии получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП. Свидетелей и очевидцев аварии просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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