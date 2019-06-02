Две иномарки с пассажирами разбились в ДТП на трассе Томск-Новосибирск

Утром воскресенья, 2 июня, на трассе Томск — Новосибирск произошла крупная авария с большим количеством пострадавших.

По информации томского управления МВД, около 10:25 на трассе Р-255 в районе Алаево столкнулись две встречных машины. Как рассказали стражи порядка, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet Cruze, ехавший со стороны Новосибирска вылетел на полосу встречного движения, где на большой скорости врезался в автомобиль Opel, в котором помимо водителя, находились трое пассажиров.

Все участники аварии получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП. Свидетелей и очевидцев аварии просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.